Происшествия 09 июля 2023, 15:23 Осколки от украинской ракеты повредили здания в Ростовской области Осколки ракеты после срабатывания системы ПВО повредили здания в Ростовской области Василий Голубев / Telegram-канал

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Система противовоздушной обороны сработала в воскресенье в Ростовской области, осколки от украинской ракеты повредили несколько зданий. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев.

Василий Голубев / Telegram-канал Василий Голубев / Telegram-канал

«Друзья, у нас есть небольшой разлет осколков после отработки сил ПВО на территории Донецка. Есть незначительные технические повреждения, но жертв нет. Повреждена кровля, у кого-то шифер покололо и так далее», — сказал он.

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Кураев подчеркнул, что городская администрация совместно с органами внутренних дел держит ситуацию под полным контролем, а также попросил горожан сохранять спокойствие.

«После отработки по ЧП сообщаю, что раненых и пострадавших у нас нет. В понедельник приступим к восстановительным работам по одному из адресов, где выявили повреждения», — добавил глава администрации.

Глава региона Василий Голубев уточнял, что система ПВО ликвидировала ракету в небе над Донецком и Каменском около полудня.