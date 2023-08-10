Эксклюзив 10 августа 2023, 12:14 Осколки и обломки. Появилось новое видео с территории завода в Сергиевом Посаде после взрыва «360» снял видео на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде после взрыва

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Территорию Загорского оптико-механического завода усыпало осколками и обломками. Видео на следующий день после взрыва возле него снял «360». Судя по кадрам, во многих окнах выбиты стекла.

В пыли валяются какие-то доски и коробки. Вход в помещения огородили сигнальной лентой.

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Накануне в Сергиевом Посаде взорвался склад с пиротехникой. Погибла сотрудница завода, территория которого прилегала к складу, пострадали еще более 70 человек. Судьба 12 человек пока неизвестна.

Спасатели круглосуточно разбирают завалы на месте происшествия. На данный момент удалось разобрать и вывезти 170 кубометров разрушенных конструкций.

В Сергиевом Посаде действует оперативный штаб по работе с населением. Главным образом люди обращаются по поводу разбитых стекол и поврежденных оконных рам — уже в первые часы после случившегося поступило около 100 таких сообщений. Управляющие организации временно закроют выбитые рамы.