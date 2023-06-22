Важное 22 июня 2023, 09:44 Осколки французских ракет нашли на месте удара ВСУ по мосту в Херсонской области ТАСС: на месте удара ВСУ по мосту в Херсонской области наши осколки французских ракет РИА «Новости»

Читать 360tv в

На месте удара украинских военных по мосту в Херсонской области обнаружили фрагменты ракет с французской маркировкой. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительной информации, боевики применили ракеты Storm Shadow.

Реклама

Об атаке ВСУ на мосты в районе населенного пункта Чонгар стало известно утром в четверг. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что конструкции мостов и дорожное покрытие получили повреждения, из мирных жителей никто не пострадал.

По его словам, сообщение с Крымом пока что пустили по резервному маршруту, в ближайшее время начнется ремонт пострадавшей от обстрелов инфраструктуры.

В начале июня территория Херсонской области пострадала от разлива воды после атаки ВСУ на дамбу Каховской гидроэлектростанции, писал RT. В зоне подтопления оказались 152 административных здания и объекта инфраструктуры, а также 23 тысячи домов.