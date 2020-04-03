03 апреля 2020, 17:31
Оштрафован мужчина, который распространял фейки о коронавирусе на Урале
Житель Курганской области распространял фейковые новости про коронавирус и был оштрафован на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По словам Валерия Горелых, «он не соблюдал режим самоизоляции, находился на рабочем месте, откуда и сочинял свои недостоверные ужастики», смысл которых «сводился к тому, что в Свердловской области якобы от страшного вируса уже погибло порядка 100 человек, а власти об этом якобы умалчивают и запрещают медикам ставить правдивый диагноз».
««По итогам разбирательства представители МВД возбудили в отношении задержанного административное производство по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ «распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — сообщил Горелых.
Нарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей.