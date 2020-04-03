Оштрафован мужчина, который распространял фейки о коронавирусе на Урале

По словам Валерия Горелых, «он не соблюдал режим самоизоляции, находился на рабочем месте, откуда и сочинял свои недостоверные ужастики», смысл которых «сводился к тому, что в Свердловской области якобы от страшного вируса уже погибло порядка 100 человек, а власти об этом якобы умалчивают и запрещают медикам ставить правдивый диагноз».

««По итогам разбирательства представители МВД возбудили в отношении задержанного административное производство по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ «распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — сообщил Горелых.

Нарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей.