Ошпаренную в школьной столовой девочку перевезли в Новокузнецк

Девочку, которая ошпарилась кипятком в школьной столовой в Междуреченске, перевезли для реабилитации в Новокузнецк. Врачи зафиксировали у нее ожоги 10-15% тела.

«Ребенок, который находился в реанимации городской больницы, сейчас переведен на общую реабилитацию в клинику в Новокузнецке», — рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в школьной столовой Междуреченска 10 сентября. Четверо детей получили ожоги разной степени тяжести. Один пострадавший проходит лечение амбулаторно, еще двух доставили в травмоталогическое отделение местной больницы. Девочка, получившая ожоги 10-15% оказалась в реанимации.

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Областная прокуратура, СУ СК РФ по региону начали проверки. Также была создана муниципальная комиссия.

Как рассказали агентству в пресс-службе мэрии Междуреченска, городское управление образования продолжает проверку и разбирается в обстоятельствах ЧП. Дисциплинарные и организационные решения могут быть приняты по ее итогам.

«Администрация Междуреченского городского округа семьям [пострадавших детей] окажет материальную помощь», — подчеркнули в мэрии.