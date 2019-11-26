МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

Весной 2016 года 62 человека стали жертвами авиакатастрофы в Ростове-на-Дону. Причиной крушения летевшего из Дубая лайнера стали ошибки пилотов. К такому выводу пришли в окончательном отчете специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», — приводит заключение экспертов РИА «Новости».

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В МАК отметили, что действия летчика привели к потере управления лайнером. Кроме того, пилот на 12 секунд нажал и удерживал кнопку управления стабилизатором, который длительное время был направлен «на пикирование». В итоге командир воздушного судна перестал ориентироваться в пространстве.

Также могла сказаться усталость пилотов, недостаточная подготовка командира корабля и турбулентность.

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону произошла 19 марта 2016 года. Самолет из Дубая готовился приземлиться в аэропорту, но из-за сложных метеоусловий пошел на второй круг и разбился. Погибли все пассажиры и члены экипажа, на борту было 62 человека.

После трагедии МАК начал расследование и в апреле опубликовал первый отчет, где уже говорилось о возможной ошибке пилота.