Ошибка пилота привела к крушению самолета под Хабаровском

Частный самолет упал и загорелся в Хабаровской области. Во время крушения погибли четыре человека. Причиной случившегося стали неверные действия летчика на малой высоте.

«Самолет проходил летные испытания для продления сертификата летной годности. Действия летчика-испытателя привели к срыву самолета на малой высоте, и это стало причиной гибели четырех человек», — сообщили в Instagram аэропорта Калинка.

В публикации отметили, что во время крушения погибли владелец самолета-амфибии Л-142 Илья Карабут, эксперт сертификационного центра Тюмени Михаил Охотников, Денис Яровой и Оксана Ким.

«Мы теряем друзей. Единомышленников. Коллег. И понимаем снова: небо ошибок не прощает. Даже испытателям. Наши глубокие соболезнования родным и близким. А ушедшим людям — светлая память», — написали сотрудники аэропорта.

Легкомоторный самолет-амфибия 18 апреля упал в 700 метрах от села Лесное Хабаровского района. После крушения борт загорелся. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарным удалось потушить огонь. В результате ЧП погибли четыре человека.