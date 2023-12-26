Происшествия 26 декабря 2023, 18:15 Оружие с патронами нашли в салоне внедорожника в центре Москвы Автоинспекторы Москвы нашли в остановленной иномарке пистолет Макарова и патроны Freepik

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В центре Москвы автоинспекторы остановили иномарку и обнаружили в салоне оружие и патроны. Против водителя возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ДПС во время патрулирования по городу неподалеку от Раушской набережной остановили автомобиль Mercedes. Во время проверки документов водитель занервничал, поэтому полицейские решили досмотреть машину. На место вызвали оперативников. В багажнике внедорожника нашли пистолет Макарова и восемь патронов калибра девять миллиметров.

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Экспертиза подтвердила, что оружие боевое и пригодно для стрельбы. Кроме того, полицейские обнаружили глушитель и телескопическую палку.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

На днях оставленный неизвестными иностранный ручной гранатомет нашел на берегу Москвы-реки житель села Рыболово Раменского городского округа. Мужчина предусмотрительно вызвал на место сотрудников экстренных служб.