04 декабря 2022, 22:04
Оружие нашли в квартире подозреваемого в убийстве женщины в Москве
СК Москвы: револьвер, патроны и наган нашли при обыске у подозреваемого в убийстве женщины
Следователи проводят обыски по местам проживания подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли 4 декабря в машине на стоянке возле храма по улице Вешняковской в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.
По сообщениям ведомства, в ходе обысков правоохранители изъяли огнестрельное оружие системы Наган, патроны к нему и глушитель.
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Теперь следователи проведут необходимые судебные экспертизы.
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Ранее появилась информация о найденной предсмертной записке, которую написал задержанный. В ней он рассказал об измене жены и попытках разорить его и лишить дома. Он также написал, что лучше умереть, чем стать бомжом.
Тело 30-летней застреленной женщины обнаружили сегодня в машине на стоянке по Вешняковской улице. На двери авто остался след от пули. Спустя несколько часов следователи задержали подозреваемого в убийстве. По неподтвержденной информации, убитая и задержанный были семейной парой. Однако женщина попросила развод, чем разозлила мужа.
Убийства
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