«Орут, ничего сделать не могут». Посетители аттракциона в Казани застряли вниз головой на высоте 40 метров

Посетители аттракциона «Бустер» в парке развлечений «Кырлай» в Казани провели полчаса в перевернутом виде на 40-метровой высоте. О ЧП сообщил «Татарстан 24».

По данным телеканала, сломанная карусель была открыта в начале июля, но прослужила недолго. По предварительной информации, аттракцион мог остановиться из-за заевшего механизма.

«Бустер» в рабочем состоянии делает девять оборотов в минуту на высоте 40 метров. Одна из очевидцев сняла происходящее на видео.

«Вот люди застряли наверху. Кричат, орут, ничего сделать не могут, потому что механизм застрял. И одни остались внизу, другие — наверху. Вот так и сидят. Уже минут 30—40», — прокомментировала женщина.

В итоге людей спустили на землю. Их состояние пока не известно. В администрации «Кырлая» происшествие пока не прокомментировали, уточнил телеканал.