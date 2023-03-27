Происшествия 27 марта 2023, 16:08 Орудовавшего в Музее пыток карманника задержали в Петербурге

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Петербургские полицейские задержали 60-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в краже у посетителей Музея пыток. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предполагается, что мужчина вытащил у школьницы iPhone 14-й модели во время экскурсии. Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения. Благодаря этому полицейские смогли найти подозреваемого. Им оказался ранее судимый карманник. Телефон, который оценили в 110 тысяч рублей, оказался при нем.

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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого на время следствия заключили под стражу.

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