Происшествия 04 ноября 2022, 13:17 Орудия убийства пенсионерки нашли в квартире у 89-летнего москвича — СМИ РЕН ТВ: дома у 89-летнего пенсионера в Москве нашли орудия убийства его расчлененной жены Пресс-служба Следственного комитета

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В квартире у 89-летнего подозреваемого в убийстве жены обнаружили предполагаемые орудия преступления, сообщил источник телеканала РЕН ТВ. По его информации, речь идет о шампуре и ножовке.

Правоохранители обследовали жилище москвичей. Во время проведения следственных действий они обнаружили скальпель, несколько напильников и ножей, а также шампур и ножовку. К ней также было несколько съемных полотен.

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По информации издания, этими предметами могли убить пенсионерку. Их отправили для проведения экспертизы. Собеседник телеканала добавил: эксперты пришли к выводу, что после убийства женщины ее останки пролежали около 18 часов.

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Все случилось на улице Маршала Тухачевского в Москве. Накануне возле многоквартирного дома обнаружили останки человека. Выяснилось, что они принадлежали местной жительнице. В ее квартире нашли другие части тела. Подозреваемым в убийстве стал ее супруг — мужчина 1933 года рождения. Местные жители предположили, что у пенсионера могли быть проблемы с головой. По словам соседей, мужчина часто забывал, где живет.