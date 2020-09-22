22 сентября 2020, 12:57
Орнитологи пытаются найти причину массовой гибели птиц под Саратовом
В Саратовской области ветеринары провели исследования на наличие заболеваний у птиц, погибших в Балаково. Трупы ворон обнаружили на дорогах. Об этом сообщило ИА Nation News.
Евгений Коблик, орнитолог, заявил, что нет ни фактов, говорящих о причинах гибели птиц, ни исследований.
«Нет никаких фактов, просто падают птицы с неба. Ни ветеринары ничего не могут сказать, никакие химические анализы не сделаны. Это необъяснимый «воронопад», — пояснил специалист.