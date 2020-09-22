Орнитологи пытаются найти причину массовой гибели птиц под Саратовом

Евгений Коблик, орнитолог, заявил, что нет ни фактов, говорящих о причинах гибели птиц, ни исследований.

«Нет никаких фактов, просто падают птицы с неба. Ни ветеринары ничего не могут сказать, никакие химические анализы не сделаны. Это необъяснимый «воронопад», — пояснил специалист.