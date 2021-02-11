Орловскому подростку пропороло бок куском металла, отлетевшим от моста

В Орле школьника ранило куском металла, который отлетел в сторону в ходе ремонтных работ на Красном мосту. Мальчику понадобилась операция. После случившегося прокуратура начала проверку.

Рабочие демонтировали рельсы на мосту, от которых и отлетела металлическая часть, уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Она попала в проходившего мимо подростка. Его госпитализировали.

«Вынесено постановление о направлении материалов проверки в территориальный орган регионального Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», — подчеркнули в надзорном органе.

Дело могут возбудить по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуроры также оценят действия должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности жизни и здоровья граждан при проведении работ на объекте.

Пострадавшим, добавил «Интерфакс», оказался девятиклассник. Он гулял вместе с другом по пешеходной зоне моста. Раненного ребенка пришлось оперировать.

Реконструкцию Красного моста, сообщали в пресс-службе администрации Орла, начали 1 февраля. Движение транспорта по нему закрыли, а к апрелю 2021 года горожанам пообещали временный пешеходный мост. Пока что они пользуются нынешним.