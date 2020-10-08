Орловский студент пригрозил ножом учителю и собственной матери. Оказалось, что это следствие болезни

Студент орловского техникума угрожал преподавателю ножом. Все попало на видео и быстро разлетелось по соцсетям. Директор учебного заведения рассказала «360», почему ребенок угрожал преподавателю.

«Это случилось три недели назад. К нам поступил мальчик из хорошей школы, у него неплохой аттестат. По справкам — абсолютно здоров», — заявила «360" директор Орловского техникума сферы услуг Галина Макунина.

Студент начал обучение, и все было нормально. Но вдруг учащиеся повздорили, студент позволил себе несколько бранных выражений в отношении однокурсника — в ответ тоже получил матерную тираду. Студент обиделся и убежал, при этом уже начал угрожать.

«На следующий день он принес в техникум нож, чтобы отомстить или припугнуть обидчика. Мы вызвали и маму мальчика. Он появился с ножом в коридоре, мы пригласили его в кабинет. Там ребенок обещал пырнуть уже и маму», — пояснила Галина Макунина.

Мама мальчика объяснила его поведение болезнью. Сейчас ребенок находится в лечебном учреждении.

«Оказывается, у него это случалось периодически. Мы уже обсудили с родителями вопрос дальнейшего обучения мальчика в техникуме. Его больше нельзя пускать в группу к детям, потому что, со слов мамы, это заболевание входит в перечень противопоказаний. Родители скрыли от нас при поступлении диагноз ребенка», — резюмировала Макунина.

На видео, опубликованном в Сети, подросток истерично кричит, чтобы его выпустили из кабинета, достает нож и обещает пырнуть всех, кто ему мешает. Педагоги открывают дверь и пропускают мальчика.