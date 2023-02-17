Происшествия 17 февраля 2023, 12:53 Организовавшую незаконный игорный бизнес банду будут судить в Челябинске

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Дело банды, которая незаконно открыла несколько игорных клубов в Челябинске, передали в суд. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

По делу проходят сразу несколько человек. Главарем ОПГ оказался 55-летний мужчина, который ранее уже был судим за убийство. Также по делу проходят охранники, администраторы, технический персонал и другие. В городе действовала целая сеть клубов.

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В настоящее время уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» передали в суд.

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