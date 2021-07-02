Организация в ЯНАО обманула налоговую на 45 миллионов

В Пуровском районе ЯНАО возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Организация в течение двух лет правила налоговые декларации, чтобы не платить, рассказало ИА «Север-пресс».

Следствие установило, что с января 2017 года по декабрь 2019 года организация указывала ложные сведения о затратах по сделкам в налоговых декларациях. В итоге ей удалось уклониться от уплаты налогов на общую сумму 45 миллионов рублей. Следственный комитет выясняет обстоятельства преступления.