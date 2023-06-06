Происшествия 06 июня 2023, 16:04 Организаторы квеста в Петербурге, в котором пострадали шесть человек, предстанут перед судом

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В Санкт-Петербурге пройдет суд над 20-летним петербуржцем и 31-летнем ставропольцем, которые причастны к травмированию шестерых подростков. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

В феврале 2023 года молодые люди организовали хоррор-квест в помещении дома на улице Циолковского. По планам игры персонаж в роли маньяка должен был применять к игрокам насилие. Мужчина использовал для этого электрошокер, наручники, свечи и другие предметы. На просьбу игроков прекратить игру аниматор не среагировал, в результате подростки получили травмы.

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Дело о травмировании несовершеннолетних направлено в Ленинский районный суд.