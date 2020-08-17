Организаторов вечеринки в Оренбурге могут наказать за нарушение режима

Организаторов шумной и многолюдной вечеринки в ресторане «На борту лайнера» в Оренбурге могут наказать за нарушение мер безопасности в условиях распространения коронавируса.

Уточняется, что участники мероприятия выставляли в социальные сети фотографии и видеозаписи. О вечеринке стало известно именно из этих публикаций. В настоящий момент в управлении потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства мэрии готовят документ, который направят в профильный комитет министерства сельского хозяйства региона. Минсельхоз примет соответствующие меры, пишет «ФедералПресс».

Ограничения продлены в регионе до 1 сентября. Некоторые послабления касаются лишь гостиниц и сферы туризма. До начала осени нынешнего года закрыты детские развлекательные центры, массажные салоны, ночные клубы и кинотеатры. Кафе могут работать лишь на вынос или в формате летних веранд.