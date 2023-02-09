Происшествия 09 февраля 2023, 14:36 Организаторов сети подпольных казино будут судить в Перми

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Пятерых организаторов подпольных казино в Перми будут судить в ближайшее время. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру края.

Предприимчивые пермяки устроили в городе несколько игорных клубов, которые проходили по документам в качестве благотворительных фондов. Внешне же казино выглядели, как бары.

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«На работу они приняли трех женщин, которые работали администраторами в заведениях. В сентябре 2022 года незаконная деятельность пермяков была пресечена, за год преступный доход обвиняемых составил более 26 миллионов рублей», — рассказали в прокуратуре.

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Расследование дела завершили, теперь его рассмотрит Дзержинский районный суд.