Происшествия 17 мая 2023, 15:33 Организаторов сети анонимных Telegram-каналов задержали за вымогательство МВД России: организаторов сети Telegram-каналов задержали за вымогательство Пресс-служба МВД

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Сотрудники МВД России задержали организаторов сети анонимных Telegram-каналов о крупных регионах России, которые вымогали у людей деньги, угрожая опубликовать компромат. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники создали сеть анонимных Telegram-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании», — передали в пресс-службе министерства.

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Для привлечения аудитории каналы выбирали яркие и токсичные названия. При этом они выпускали материалы с недостоверной информацией о региональных руководителях и крупных предпринимателях, чтобы подорвать их авторитет.

Telegram-канал Baza опубликовал список предполагаемых каналов, о которых идет речь. Среди них «Уфимская куница», «Ляпкин тяпкин», «Серый кит», «Заметки сталевара», «Чухонь», «Диванный флот» и «Держиморда».

Дома у подозреваемых прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли технику, симкарты. Полицейские задержали директора PR-агентства, замначальника отдела госпредприятия, а также журналиста, который писал тексты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет и штраф. Расследование продолжается.

Ранее в Уфе суд арестовал подозреваемых в вымогательстве и похищении двух человек — бывшую сотрудницу супермаркета и ее знакомого. Они угрожали людям, требовали деньги и ценности. Обвинение предъявили пятерым местным жителям, среди которых был охранники одной из сети супермаркетов.