Происшествия 01 февраля 2023, 18:30 Организаторов незаконного казино будут судить в Новосибирске

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Восемь жителей Новосибирска открыли у себя в городе подпольное казино с рулеткой и покером. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Предположительно, восемь человек организовали казино в нежилом здании в 2021 году. И проводили там игры до мая, пока место не накрыли полицейские. Расследование уголовного дело завершено и передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого организаторов казино ждет суд.