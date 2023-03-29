Происшествия 29 марта 2023, 15:11 Организатора запрещенной религиозной ячейки задержали при попытке бегства в Крыму СК: в Крыму при попытке бежать на Украину задержали одного из глав «Свидетелей Иеговы»

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В крымском поселении Красногвардейское задержали второго организатора местной экстремистской ячейки «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по республике и Севастополю.

В ведомстве уточнили, что фигуранта задержали в Джанкое при пытке сбежать из Крыма на территорию другого государства.

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Следствие установило, что подельники не перестали руководить деятельностью запрещенной в России организации после того, как Верховный суд признал ее экстремистской в 2017 году. Одного из компаньонов задержали в сентябре 2022 года.

«Оба организатора проводили пропагандистские собрания, на которых обсуждались тексты запрещенной литературы и координация деятельности адептов», — отметили в СК.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли запрещенную литературу и документы.

Ранее полиция задержала членов запрещенной секты, которые и вербовали людей в организацию в Симферополе.

* «Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.