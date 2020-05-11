Организатора частного хосписа в Подмосковье задержали после пожара

Девять человек погибли во время пожара в красногорском частном хосписе для престарелых. Организатора учреждения Дмитрия Новикова уже задержали сотрудники полиции.

«Задержан организатор частного хосписа в городском округе Красногорск, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщила «360» старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, мужчина арендовал загородный дом, чтобы за деньги размещать там пожилых людей. За суточное проживание он брал от одной до 1,2 тысячи рублей с каждого постояльца.

«Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. В настоящее время произведен осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов», — отметила Врадий.

Правоохранители выяснили, что очаг возгорания находился в сауне на втором этаже здания. Сейчас следователи проводят допросы постояльцев, их родственников и сотрудников частного хосписа. Назначены необходимые экспертизы, расследование произошедшего продолжается.

В частном хосписе для престарелых «Второй дом» в ночь на 11 мая произошел пожар. В результате возгорания погибли девять человек, девять пострадавших доставили в красногорскую больницу для оказания помощи. Следователи завели уголовное дело и назвали неисправность электропроводки предварительной причиной пожара.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования близким погибших и пообещал помочь пострадавшим. Он пообщался с врачами больницы и постояльцами хосписа.