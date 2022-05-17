Организатор уличных гонок разбился в ДТП в Ростовской области

Мотоциклист погиб в ДТП в Аксае Ростовской области. Мужчина являлся организатором уличных гонок. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 16 мая примерно в 19:30 на Садовой улице. Водитель LADA Vesta не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, из-за чего последний врезался в правое переднее крыло машины. От полученных травм он скончался на месте происшетсвия.

Спустя время удалось установить личность погибшего. Им оказался Артем Колесников. Мужчина являся организатором гонок по драг-рейсингу, а также увлекался быстрой ездой и ремонтом автомобилей.