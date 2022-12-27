27 декабря 2022, 18:29
Организатор незаконного игорного бизнеса в Гусь-Хрустальном пойдет под суд
Житель Гусь-Хрустального незаконно организовал работу двух заведений с азартными играми. Прокуратура города утвердила в его отношении обвинительный акт, сообщил Nation News со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, мужчина установил в одном заведении 12 компьютеров, в другом 13. В свой бизнес он привлек четырех местных жительниц, которые выполняли функции администратора.
Реклама
Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Гусь-Хрустальный горсуд.
Реклама
Бизнес
Реклама
Реклама