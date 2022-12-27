Происшествия 27 декабря 2022, 18:29 Организатор незаконного игорного бизнеса в Гусь-Хрустальном пойдет под суд

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Житель Гусь-Хрустального незаконно организовал работу двух заведений с азартными играми. Прокуратура города утвердила в его отношении обвинительный акт, сообщил Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, мужчина установил в одном заведении 12 компьютеров, в другом 13. В свой бизнес он привлек четырех местных жительниц, которые выполняли функции администратора.

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Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Гусь-Хрустальный горсуд.

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