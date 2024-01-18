Происшествия 18 января 2024, 16:24 Организатор канала незаконной миграции получил 2,5 года колонии в Ростовской области

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Суд в Ростовской области вынес приговор фигуранту дела об организации канала незаконной миграции. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на данные УФСБ РФ по региону.

Установлено, что мужчина готовил от имени иностранцев поддельные документы и передавал бумаги в ОВД для продления срока действия патента.

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Обвиняемому назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Срок он проведет в колонии общего режима.