Эксклюзив 12 апреля 2024, 23:31 Оренбуржцы вышли на спасение животных в затопленных селах Житель Оренбурга: дома в поселках Южный Урал и Дубовые Плесы полностью в воде Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

В Оренбургской области волонтеры на лодках продолжают дежурить на затопленных улицах. Они не только помогают местным жителям эвакуироваться, но и спасают домашних животных. Житель поселка Южный Урал Павел рассказал «360» об обстановке в зоне паводка.

«Сейчас в поселке затопило все дома. В моем доме вода два метра стоит. Первый этаж полностью в воде. Его теперь придется разбирать и сушить», — сказал он.

Реклама

По словам мужчины, многие жители поселка стали эвакуироваться, когда вода поднялась на 8,5 метра. Павел со своей семьей покинул дом еще неделю назад.

Также он отметил, что полностью затопило поселок Дублевые Плесы и окружающие его СНТ. Сейчас там работают сотрудники МЧС, не остаются в стороне и обычные люди. Они помогают вывозить на своих лодках спасенных животных.

В Оренбурге в настоящее время подтопило пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ. По данным Росгидрометцентра, после выходных вода начнет спадать.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину, что ущерб, нанесенный весенним половодьем, предварительно оценили в 40 миллиардов рублей. Окончательную цифру назовут после того, как уйдет вода.