Оренбуржцы массово отравились суррогатным алкоголем

В Оренбургской области шесть человек насмерть отравились суррогатами алкоголя. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, шесть человек погибли, еще трое были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя. Сейчас все пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии. Организована проверка, но официальных комментариев на эту тему не поступало.

Источник уточнил, что отравление произошло в Домбаровском районе. Среди пострадавших двое мужчин 1980 и 1984 года рождения и женщина 1953 года рождения. Что конкретно они пили, неизвестно.

В конце августа в России предложили новый метод борьбы с суррогатным алкоголем. В частности, было предложено добавлять в метанол, который смертельно опасен при употреблении, горькое вещество битрекс. В результате окажется, что суррогатный алкоголь на основе метанола пить будет просто невозможно. Пока основная опасность кроется в том, что суррогаты на основе метилового спирта почти не отличаются от продукции на этиловом спирте. Даже эффект опьянения бывает очень схожим.