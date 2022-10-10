Оренбуржца приговорили к 6 годам колонии за покушение на убийство бывшей жены | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber Оренбуржца приговорили к 6 годам колонии за покушение на убийство бывшей жены

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Житель Оренбурга подкараулил бывшую жену и попытался зарезать ее ножом, его приговорили к заключению в колонии. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Следствие установило, что мужчина ждал бывшую супругу возле ее подъезда. Когда она подошла к дому, он нанес ей ножевые ранения в живот и в лицо. Женщина была вместе с сыном, им удалось оказать сопротивление преступнику. Пострадавшая выжила.

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Мужчину приговорили к шести годам колонии. Он попытался оспорить решение, но суд отклонил апелляцию.

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