Оренбуржец расстрелял жену из автомата и попытался покончить с собой | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 21:43 Оренбуржец расстрелял жену из автомата и попытался покончить с собой Военный из Оренбургской области расстрелял жену из автомата на почве ревности freepik

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Ссора семейной пары из Оренбургской области закончилась трагедией. Артура Х. подозревают в том, что он расстрелял из автомата свою жену Александру Чеснокову.

Семья жила в селе Изобильное недалеко от российско-казахстанской границы. Артуру — 36 лет, он военнослужащий, приехал сюда служить на погранзаставу. Александре было 32 года, она родилась в Изобильном.

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На глазах у сослуживцев

Трагедия произошла на глазах у свидетелей. Один из очевидцев — коллега Артура, военнослужащий из пограничного наряда. Он рассказал, что его сослуживец сильно поругался с женой и расстрелял ее из автомата, после чего попытался покончить жизнь самоубийством.

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Супруга погибла на месте, мужчина – выжил. Его доставили в реанимацию.

У семьи было трое детей.

Случались и раздоры

Односельчанка пары рассказала «360», что семья Артура и Александры была самая обычная. Однако намекнула, что случались и раздоры.

«Семью конечно знаю, но ничего не хочу писать, не хочу кого-либо обидеть. Родители погибших могут не знать подробности их семейной жизни, зачем сейчас это поднимать», — сказала она.

На почве ревности

Подруга убитой Айслу Мукашева поделилась с «360» некоторыми подробностями жизни Александры. По ее словам, погибшая давно уже жаловалась на своего мужа, так как он был очень ревнивым. Последние полгода они даже не жили вместе, так как Александра переехала в Оренбург. В трагический день девушка приезжала в село вместе с детьми, чтобы забрать вещи и навестить супруга.

По словам Айслу, Александра поехала на заставу взять у мужа ключи от дома. Там и произошла ссора, которая закончилась стрельбой.

Делом занимается военно-следственная прокуратура.