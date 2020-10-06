Оренбуржец попросил полицию найти человека, которого он ограбил 20 лет назад

«Он пишет, что в 2000 году ограбил молодого человека по имени Анатолий. Просит найти потерпевшего, чтобы извиниться перед ним», — пояснили представители правоохранительных органов.

Автор обращения заявил, что раскаивается в содеянном и хочет понести наказание. Гражданин считает, что его действия надо квалифицировать по статье «Грабеж». Кроме имени своей жертвы житель Соль-Илецка, приславший письмо, не помнит никаких деталей.

Помимо прочего, сроки привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление уже давно истекли.