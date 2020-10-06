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    06 октября 2020, 11:37

    Оренбуржец попросил полицию найти человека, которого он ограбил 20 лет назад

    Полина Петрова

    Житель Оренбургской области передал в полицию Самары письмо с просьбой найти человека, которого он ограбил 20 лет назад. Мужчина хочет принести ему свои извинения, пишет сайт kp.ru.
    Оренбуржец попросил полицию найти человека, которого он ограбил 20 лет назад

    «Он пишет, что в 2000 году ограбил молодого человека по имени Анатолий. Просит найти потерпевшего, чтобы извиниться перед ним», — пояснили представители правоохранительных органов.

    Автор обращения заявил, что раскаивается в содеянном и хочет понести наказание. Гражданин считает, что его действия надо квалифицировать по статье «Грабеж». Кроме имени своей жертвы житель Соль-Илецка, приславший письмо, не помнит никаких деталей.

    Помимо прочего, сроки привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление уже давно истекли.

    Новости SMI.FM