Оренбуржец открыл огонь по соседям во дворе дома

Мужчина в Оренбурге утром 10 апреля устроил стрельбу во дворе жилого дома. Предположительно, стрелок открыл огонь по соседям. Этот момент попал на камеру с домофона, видео опубликовали в паблике «Типичный Оренбург» во «ВКонтакте».

Оренбуржец с ружьем выстрелил в сторону двух мужчин во дворе. Судя по тому, что оба устояли на ногах, их не задело. Выстрел услышали два подростка, гулявшие возле дома, и принялись убегать. Стрелок же не успокоился и ударил одного из своих объектов атаки прикладом. Тот попытался отнять у него ружье, они начали махать руками.

Конфликт произошел возле дома № 5 на улице Восточной. Чем все закончилось, неизвестно. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге безработный 50-летний мужчина устроил стрельбу на улице, поссорившись с неким юношей. По словам очевидцев, мужчина выстрелил в парня пять раз. Полицейские задержали стрелка. У него изъяли травматический пистолет.

В феврале в Казани мужчина открыл стрельбу по соседке из-за нечищеного снега на парковке. Прибывшая на место полиция изъяла у него охотничье ружье «Вепрь».