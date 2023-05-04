Происшествия 04 мая 2023, 18:44 Оренбуржец издевался над сожительницей, прижигая сигаретами

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Жительница поселка Акбулак в Оренбургской области обратилась в полицию с заявлением об издевательства своего сожителя. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Полицейские выяснили, что ранее судимый мужчина поссорился со своей возлюбленной. Из-за этого он начал над ней издеваться различными способами, в том числе прижигать ей сигаретами ноги.

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Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

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