Оренбуржец из карабина ранил двух человек

Сотрудники УМВД России по Оренбургской области в городе Кувандык задержали мужчину с карабином. Ранее в дежурную часть МО МВД России «Кувандыкский» поступило сообщение о странных хлопках на улице Комарова.

Оперативники по ходу следования к месту происшествия на улице 8 Марта заметили 49-летнего местного жителя, в руках которого был карабин. Мужчина был задержан.

Сотрудники ГИБДД, выехавшие на улицу Комарова, обнаружили 64-летнюю женщину и 13-летнего ребенка, получивших травмы. На место отправились сотрудники скорой помощи.

Следователи выяснили, что задержанный мужчина приходится отцом 13-летнему ребенку. Ведет работу следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 58-летнего мужчину по подозрению в стрельбе в сторону 27-летней девушки.