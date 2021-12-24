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    24 декабря 2021, 14:11

    Оренбуржец из карабина ранил двух человек

    Сотрудники МВД по Оренбургской области задержали мужчину с карабином

    Максим Зинкин

    Сотрудники УМВД России по Оренбургской области в городе Кувандык задержали мужчину с карабином. Ранее в дежурную часть МО МВД России «Кувандыкский» поступило сообщение о странных хлопках на улице Комарова.

    Оперативники по ходу следования к месту происшествия на улице 8 Марта заметили 49-летнего местного жителя, в руках которого был карабин. Мужчина был задержан.

    Сотрудники ГИБДД, выехавшие на улицу Комарова, обнаружили 64-летнюю женщину и 13-летнего ребенка, получивших травмы. На место отправились сотрудники скорой помощи.

    Следователи выяснили, что задержанный мужчина приходится отцом 13-летнему ребенку. Ведет работу следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 58-летнего мужчину по подозрению в стрельбе в сторону 27-летней девушки.