Оренбургской семье вернули детей. Сотрудников органов опеки будут судить за халатность

Жителям Домбаровского района Оренбургской области вернули четверых детей. Выяснилось, что изъяли малышей незаконно. Теперь виновники ответят за это перед законом.

Решение вернуть детей приняла областная комиссия по делам несовершеннолетних, сообщил «Интерфакс».

Следственный комитет уже начал заниматься этой историей и возбудил против сотрудников органов опеки дело о халатности. Ситуацию контролирует и Комитет Госдумы по делам семьи.

Все произошло 25 мая в поселке Тюльпанный под Оренбургом. У многодетной семьи забрали четверых детей, причем силой — инцидент попал на камеру видеонаблюдения и потряс общественность. Причина — не подходящие для жизни детей условия. На мать надели наручники и выписали штраф.

Родители некоторое время назад подали заявление на улучшение жилищных условий, но им было отказано. В итоге органы опеки нагрянули к семье.

Похожая ситуация произошла и в Новосибирской области, там у матери забрали пятерых детей. Обстоятельства выясняются.