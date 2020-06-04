Оренбургской семье вернули детей. Сотрудников органов опеки будут судить за халатность
Решение вернуть детей приняла областная комиссия по делам несовершеннолетних, сообщил «Интерфакс».
Следственный комитет уже начал заниматься этой историей и возбудил против сотрудников органов опеки дело о халатности. Ситуацию контролирует и Комитет Госдумы по делам семьи.
Все произошло 25 мая в поселке Тюльпанный под Оренбургом. У многодетной семьи забрали четверых детей, причем силой — инцидент попал на камеру видеонаблюдения и потряс общественность. Причина — не подходящие для жизни детей условия. На мать надели наручники и выписали штраф.
Родители некоторое время назад подали заявление на улучшение жилищных условий, но им было отказано. В итоге органы опеки нагрянули к семье.
Похожая ситуация произошла и в Новосибирской области, там у матери забрали пятерых детей. Обстоятельства выясняются.