Оренбургского чиновника избили бейсбольными битами

На председателя комитета по управлению имуществом города Оренбурга Дмитрия Цветкова напали и избили до такой степени, что ему потребовалась госпитализация. В полиции начали проверку.

Оренбургские Теlеgrаm-каналы в ночь на пятницу сообщили, что на Цветкова напали. Якобы неизвестные в масках избили его бейсбольными битами, когда он вышел из своего автомобиля.

Впоследствии эти данные подтвердили в пресс-службе администрации Оренбурга, отметив, что чиновник находится в больнице, а его состояние оценивается как стабильное. Информацию от администрации передает сайт «Оренбург Медиа». Журналисты предположили, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью Цветкова, потому что он занимался многими резонансными делами с городской недвижимостью.

В УМВД Оренбургской области тоже подтвердили, что на улице Чкалова напали на человека, передает aif.ru. На место выехала следственно-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий.

По данным сайта UTV, Цветкова в больнице имени Пирогова навестил мэр Оренбурга Владимир Ильных. Он сказал, что разбирательства по факту нападения уже ведутся, а власти готовы оказать любую помощь следствию.