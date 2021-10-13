Оренбургский суд вынес приговор убившему знакомую мужчине

В Сакмарском районе Оренбургской области суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил свою знакомую. По сообщению издания 56orb.ru, сельчанин избил свою знакомую в ходе ссоры.

От полученных травм она скончалась. В ходе следствия медицинский эксперт заключил, что у обвиняемого есть психическое расстройство. С этим мнением не согласился прокурор и потребовал провести судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что обвиняемый здоров. В результате его приговорили к лишению свободы сроком на восемь лет.