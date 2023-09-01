Происшествия 01 сентября 2023, 18:06 Оренбургских медиков осудили за врачебную ошибку, из-за которой умер ребенок

Читать 360tv в

В Оренбурге суд обязал врачей выплатить 1,6 миллиона рублей родственникам мальчика, который умер из-за медицинской ошибки. Об этом сообщил 56orb.ru.

Ребенок заболел в январе 2021 года. Сначала ему поставили диагноз фарингит, потом ОРВИ, а еще спустя время — ангину. Но лекарства не помогали, состояние ребенка ухудшалось. Когда мальчику поставили верный диагноз, онкологическое заболевание, было уже поздно. В июне 2021 года, спустя полгода с момента первого обращения к врачам, ребенок умер. Судебные медики признали врачебную ошибку.

Авторы: