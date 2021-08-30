Оренбургские правоохранители накрыли подпольную нарколабораторию

В Оренбургской области задержали 11 человек, которых заподозрили в создании подпольной нарколаборатории. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Подозреваемые закупали необходимые компоненты для изготовления запрещенных веществ в онлайн-магазине и производили их в хозпостройке. Сбыт был налажен путем тайников-закладок в Оренбургской и Самарской областях.

Полицейские нашли около 18 килограммов синтетического наркотика мефедрон, а также 440 емкостей, содержащих химические вещества и жидкости для производства наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Девять задержанных отправлены в СИЗО. Двое помещены под домашний арест.