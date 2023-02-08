Эксклюзив 08 февраля 2023, 17:27 «Опыт пригодился». Альпинист из Ефремова рассказал, как спасал людей из-под завалов после взрыва газа Альпинист из Ефремова: до приезда МЧС завалы рухнувшего дома разгребали 5 местных жителей

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Лишь несколько местных жителей бросились разгребать завалы дома, рухнувшего из-за взрыва газа в Ефремове, до приезда МЧС и полиции. Большинство просто стояли и смотрели или снимали, рассказал «360» альпинист Иван Ткачков. Он живет рядом с этим домом и бросился на помощь одним из первых.

«Взрыв был такой сильный, что дома чуть ли не все падало, в соседних домах все побило. Соседний дом находится на расстоянии метров 50 — плита отлетела в него и обратно упала. Я увидел, что произошло, сказал: „Надо разгребать завалы“. Оделся и побежал», — вспомнил Иван.

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Кроме него, на место происшествия ринулись еще трое местных жителей: Антон и Валерий и отец Ивана. Потом пришел пожарный. По мнению Ткачкова, если бы присоединилось больше людей, можно было бы спасти еще как минимум одного человека, которого плита придавила не полностью. В итоге спасли троих.

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Иван подробно рассказал, как из-под завалов извлекли мужчину.

Остальные стояли только смотрели, первая скорая помощь приехала через несколько минут. Я завалы разгребал, Валерий ребенка снял, он вроде нормальный был… Смотрю: кровь капает по плите. Парни отоодвинули ее, вижу — нога торчит. Шевелю ее, смотрю — кричит. Мужчина, кажется, жил в той квартире, где взрыв произошел, а жена его погибла, ее в ванной с утра обнаружили. Мы начали раскапывать, я откопал, ощупал — у него перелом тазобедренного сустава, вообще все кости раздроблены, нога сломана, ноги не чувствует. Я ощупал сверху руки, ноги — все шевелится. Освободили. Лицо опухшее. Я его достал, мы на носилки положили. Он был в очень тяжелом состоянии, кошмар. Иван Ткачков альпинист, житель Ефремова

Иван и другие мужчины разбирали завалы, пока не приехали полиция и спасатели. Правоохранители попросили всех покинуть место происшествия и оцепили его. Впрочем, Иван считает, что он и остальные могли бы помогать и дальше.

По словам Ткачкова, страшно ему не было — «насмотрелся на такие вещи, в горах и не таких спасал, и этот опыт пригодился».

Он добавил, что занимается альпинизмом профессионально — у него первый разряд. Взбирался на Казбек, Эльбрус и другие вершины. Иван — обладатель жетона «Спасение в горах».