Санитар, опубликовавший снимки из морга в Екатеринбурге, исчез

Управление здравоохранения Екатеринбурга проверило городские морги и их работников, но не нашло среди стен и стеллажей с трупами таких, как на опубликованных фотографиях. Горе-сотрудника найти тоже не удалось.

«Такого сотрудника и таких стен в муниципальных моргах нет. Можно предположить, что это либо помещение областной судмедэскпертизы, либо морг в одном из городов Свердловской области», — отметили в Управлении здравоохранения Екатеринбурга.

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Ранее администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала страницу сотрудника одного из екатеринбургских моргов из-за фотографий умерших.