Санитар, опубликовавший снимки из морга в Екатеринбурге, исчез
Все екатеринбургские морги прошли проверку после того, как один из сотрудников опубликовал в Сети фото трупов. Однако найти тот морг, в котором устроили «фотосессию», и того самого сотрудника не удалось, сообщил сайт Ura.ru.
Управление здравоохранения Екатеринбурга проверило городские морги и их работников, но не нашло среди стен и стеллажей с трупами таких, как на опубликованных фотографиях. Горе-сотрудника найти тоже не удалось.
«Такого сотрудника и таких стен в муниципальных моргах нет. Можно предположить, что это либо помещение областной судмедэскпертизы, либо морг в одном из городов Свердловской области», — отметили в Управлении здравоохранения Екатеринбурга.
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Ранее администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала страницу сотрудника одного из екатеринбургских моргов из-за фотографий умерших.