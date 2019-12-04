Опубликованы кадры с места стрельбы по прохожим в Перми

Опубликованы кадры с места стрельбы в Перми, где мужчина из ружья открыл огонь по прохожим. Он ранил двух человек и убил женщину.

Следственный комитет опубликовал видео с ружьем, из которого мужчина открыл огонь. Кроме того, в соцсетях опубликованы фотографии с места происшествия, на кадры попали жертвы стрелка.

СК открыл уголовное дело после стрельбы в Перми Подробнее

Мужчина устроил стрельбу утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми. Как сообщили в СК, находясь в состоянии опьянения, он сначала открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире, а потом вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате женщина получила смертельное ранение, пострадал еще один прохожий и водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле.

Следователи выяснили, что мужчина был ранее судим, охотничьим ружьем владел незаконно. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подозреваемый задержан.

Раненых доставили в больницу. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что угрозы жизни пострадавшему сотруднику ведомства нет.