Опубликованы кадры с места падения бронемашин на учениях «Центр-2019»

Две боевые машины ВДВ получили повреждения при десантировании на учениях «Центр-2019». В Сети появились снимки с места происшествия под Оренбургом.

Фотографии опубликованы в паблике «Авиация» в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что обе бронемашины сильно пострадали. Одна из них почти полностью разрушена.

Источник фото: «ВКонтакте»

Другая, судя по снимкам, приземлилась на крышу. Повреждения у нее тоже серьезные.

Источник фото: «ВКонтакте»

Военную технику ВДВ десантировали 20 сентября на площадки приземления под Оренбургом. Парашютные системы у двух бронемашин не сработали.

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Пострадавших нет: в момент происшествия ни экипажей, ни десанта внутри техники не было.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Работает комиссия командования ВДВ и представителей промышленности.