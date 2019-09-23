  • Опубликованы кадры с места падения бронемашин на учениях «Центр-2019»

    23 сентября 2019, 06:03

    Александра Ломейко

    Две боевые машины ВДВ получили повреждения при десантировании на учениях «Центр-2019». В Сети появились снимки с места происшествия под Оренбургом.

    Фотографии опубликованы в паблике «Авиация» в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что обе бронемашины сильно пострадали. Одна из них почти полностью разрушена.

    Опубликованы кадры с места падения бронемашин на учениях «Центр-2019» | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Другая, судя по снимкам, приземлилась на крышу. Повреждения у нее тоже серьезные.

    Опубликованы кадры с места падения бронемашин на учениях «Центр-2019» | Изображение 2
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Военную технику ВДВ десантировали 20 сентября на площадки приземления под Оренбургом. Парашютные системы у двух бронемашин не сработали.

    В Минобороны рассказали об инциденте с десантированием бронемашин под Оренбургом

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    Пострадавших нет: в момент происшествия ни экипажей, ни десанта внутри техники не было.

    Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Работает комиссия командования ВДВ и представителей промышленности.