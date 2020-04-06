Опубликованы кадры с места обрушения стены в больнице Северска

В одном из корпусов больницы Северска в Томской области рухнула часть стены. Корпус, по мнению чиновников, аварийным назвать нельзя. Но капитальный ремонт ему все же требуется. Что именно произошло со зданием, видно на размещенных в Сети кадрах.

Короткий ролик с места происшествия появился в соцсети «ВКонтакте». Его автор назвал обстановку «полной разрухой».

На видео заметна гора кирпичей и обломков. Пострадавших нет. Причину случившегося выяснят по результатам экспертизы несущих конструкций. Работу больница не остановила. Инженеры считают, что все здание не обрушится.

Кардиологический корпус Северской клинической больницы, где и рухнул фасад, аварийным зданием не является. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства». Однако в нем следует провести капитальный ремонт.

Здание 1955 года постройки капитально ремонтировали в 2009 году — работы велись на крыше. С тех пор больница остается в списке нуждающихся в капремонте. Аварийным его не признали.

Второй этаж здания законсервировали. На третьем располагается отделение кардиологии, на первом — приемный покой и реанимация для терапевтических пациентов.

Специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) определят, можно ли использовать больницу.