Опубликованы кадры пожара на петербургском складе. Горят почти 4000 кв. м

Складские помещения загорелись в Санкт-Петербурге. Огонь уже охватил около 3,9 тысячи квадратных метров. Видео тушения пожара появилось в Сети.

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Склад размером 30 на 130 метров, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, горит по всей площади.

К ликвидации пожара привлекли 31 единицу техники и порядка 125 человек. Огонь тушат при помощи вертолета Ка-32. Произошло частичное обрушение крыши — на площади около 1,4 тысячи метров.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания неизвестна.