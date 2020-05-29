Опубликованы кадры крупной аварии на МКАД. К месту ДТП прибыл вертолет

Три человека получили травмы во время аварии на МКАД. К месту столкновения грузовиков отправили вертолет санавиации. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь врачи.

На кадрах с места аварии видно, что вертолет стоит на проезжей части рядом со столкнувшимися машинами. Пострадавшим помогают еще врачи скорой помощи. Весь поток автомобилей медленно движется по трем оставшимся полосам МКАД.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на 97-й километр МКАД. По предварительным данным, произошла авария с участием грузовых автомобилей, три человека пострадали», — сообщили «360» в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Источник фото: департамент ГОЧСиПБ

Одного из пострадавших отправили на вертолете в столичную больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Во время полета мужчину сопровождала авиамедицинская бригада. Врачи поддерживали и контролировали его состояние здоровья. Остальных травмированных при ДТП увезли в медучреждения на скорых.

Сотрудники ГИБДД пока выясняют все обстоятельства и причины столкновения грузовиков в Москве.