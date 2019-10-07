Опубликованы кадры из дома под Волоколамском, где погибли 4 ребенка

Появились кадры с места пожара в деревне под Волоколамском, где погибли пять человек, в том числе четверо детей. По предварительным данным, квартира загорелась из-за короткого замыкания в электропроводке.

Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал Life shot.

Как ранее рассказали в МЧС, погибли двое детей в возрасте трех лет, один пяти лет и один годовалый, а также 30-летняя женщина. По информации Telegram-канала, погибшие находились в разных квартирах. Они скончались в результате отравления угарным газом.

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Пожар произошел в деревне Чисмена Волоколамского городского округа в ночь на 7 октября. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 02:34, в 04:22 последствия пожара были полностью ликвидированы. По данным РЕН ТВ, из горящего здания эвакуировали 12 человек. Троим понадобилась помощь медиков, но от госпитализации они отказались.