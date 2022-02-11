Опубликованы фотографии с места крушения самолета Ан-2 на Камчатке

Власти опубликовали фотографии с места крушения самолета Ан-2 на Камчатке. На кадрах видно, что самолет практически полностью разрушен из-за падения и возникшего затем пожара.

По информации МЧС, после падения самолета начался пожар. Его площадь составила порядка 100 квадратных метров.

Также спасатели сообщили, что найдены тела обоих погибших при крушении АН2. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

«Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегиональное транспортное управление СК России.

Самолет Ан-2, на борту которого находились два человека, упал на взлете в одном километре от взлетной полосы близ села Северные Коряки на Камчатке.

Сообщение о крушении поступило от очевидцев в экстренные службы в 03:38 по московскому времени. Изначально сообщалось, что один член экипажа погиб, судьба второго оставалась неизвестной. Как уточнил глава Камчатки Владимир Солодов, грузовой самолет с оборудованием взлетал с необорудованной площадки.

Погода в районе взлета стояла малооблачная, без ветра. К ликвидации последствий подключили 45 человек и девять единиц специально техники.