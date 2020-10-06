Опубликовано видео задержания военного и его брата по подозрению в госизмене

Появилось видео задержания российского военного и его брата, которых заподозрили в госизмене. Силовики поймали двух россиян в Смоленске и Пскове.

Военного скрутили возле подъезда несколько сотрудников ФСБ. Его родственника, который постоянно проживает в Эстонии, повалили на траву у машины и надели на мужчину наручники.

Предполагается, что россияне собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, которые являются государственной тайной.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело о госизмене. Если мужчин признают виновными, им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Задержанных арестовали по решению суда.

Статистика, опубликованная Верховным судом РФ в августе, показала рост преступлений против государства с 2007 года. Количество осужденных за госизмену, шпионаж, экстремизм, разглашение гостайны и подобные деяния выросло за последние 13 лет в 10 раз.

Больше всего таких правонарушений было в 2017 году, когда судьи вынесли 645 обвинительных приговоров.